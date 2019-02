Juventus, Douglas Costa si allena a parte: salta il Napoli

Slitta ancora il rientro in campo di Douglas Costa, che ha subito una leggera botta al polpaccio: il brasiliano non ci sarà a Napoli.

Non è un momento particolarmente brillante per la Juventus, che dopo la disfatta di Madrid deve fare i conti con un'infermeria ancora troppo affollata. Si è fermato anche Cristiano Ronaldo, mentre Douglas Costa non è ancora pronto per il rientro in campo.

L'esterno brasiliano ha infatti smaltito il versamento al quadricipite femorale che lo aveva tenuto fuori fin qui, ma ha rimediato una leggera botta al polpaccio, che lo ha costretto ad allenarsi a parte e che gli impedirà di prendere parte alla delicata trasferta di Napoli.

Ancora da valutare i precisi tempi di recupero per l'ex Bayern Monaco, che non sta vivendo fin qui una stagione esaltante: soltanto un goal segnato in 24 presenze e tanti problemi fisici che ne hanno ridotto il minutaggio.

Botta alla caviglia rimediata nel match contro il Bologna invece per Cristiano Ronaldo, che oggi non ha preso parte alla sessione di lavoro bianconera: Allegri dovrà cercare di riportare al top della forma molti giocatori chiave in vista del ritorno di Champions League in programma il prossimo 12 marzo allo Stadium.

