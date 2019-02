Infortunio per Cristiano Ronaldo, a rischio per Napoli-Juventus: "Controlli alla caviglia"

Nel match vinto contro il Bologna, Cristiano Ronaldo ha subito un colpo alla caviglia sinistra: esami tra oggi e domani.

Proprio a pochi giorni dalla gara contro il Napoli, arriva il comunicato che nessun tifoso della Juventus avrebbe mai voluto leggere. Cristiano Ronaldo, infatti, ha rimediato un colpo nella gara vinta di misura con il Bologna, che l'ha costretto a saltare la seduta odierna di allenamento.

CR7 ha subito un infortunio alla caviglia sinistra, per il quale saranno necessari degli esami. Come evidenziato dallo stesso club bianconero sul proprio sito ufficiale:

"Hanno lavorato a parte Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna".

Insomma, Juventus e tifosi in ansia per le condizioni di Ronaldo, che a questo punto potrebbe realmente saltare la sfida di domenica contro il Napoli. Un match decisivo per la lotta scudetto, che potrebbe segnare indelebilmente la storia della serie A già a marzo.

Il portoghese, appunto, nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti per comprendere l'entità dell'infortunio. Che, soprattutto in termini di condizione, accende un campanello d'allarme in vista del secondo round con l'Atletico Madrid. La Signora, tutto fuorché brillante nelle ultime uscite, cerca la miglior forma per tentare un'impresa ai limiti dell'impossibile.

Cristiano, da quando è sbarcato sotto la Mole, non ha mai saltato una gara per ko. Una sola assenza, nel match casalingo con lo Young Boys, dovuta al rosso di Valencia. Dopodiché, due panchine - tra campionato e Coppa Italia - nel nome del turnover contro Atalanta e Bologna.

