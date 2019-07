Juventus, Demiral disponibile: concesso il visto per la Cina

Merih Demiral sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il match di Nanchino tra Juventus e Inter: concesso il visto per la Cina.

Buone notizie per la : per l'importante sfida dell'International Champions Cup contro l' in programma a Nanchino mercoledì, sarà disponibile anche Merih Demiral.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il difensore turco non aveva ottenuto il visto per l'ingresso in Cina per motivi burocratici, a causa dei rapporti non proprio idilliaci tra il suo Paese e quello asiatico. L'allarme è però rientrato.

La società bianconera ha infatti annunciato che il visto è stato ottenuto regolarmente, rendendo dunque Demiral a disposizione di Maurizio Sarri per il derby d' .

Concesso il visto per la a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino pic.twitter.com/G2mWHH5vJz — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2019

"Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino".

L'ex giocherà pure in amichevole contro il , prima uscita stagionale di 'Madama' che potrebbe vedere l'esordio di Matthjis De Ligt, neoacquisto proveniente dall' per 75 milioni di euro.