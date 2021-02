Juventus-Crotone, le formazioni ufficiali: Buffon e Ounas titolari

Nella Juventus dal 1' Kulusevski e Demiral, dentro anche Bentancur. Crotone con Di Carmine e Vulic subito in campo.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

Si chiude all'Allianz Stadium di Torino la 23esima giornata di Serie A. La Juventus di Pirlo affronta il Crotone di Stroppa, attualmente ultimo in classifica. Per i bianconeri la possibilità di recuperare punti nei confronti di Roma e Inter e di staccare ulteriormente il Napoli.

Pirlo sceglie Kulusevski ancora una volta in virtù dell'indisponibilità di Dybala: Ronaldo al suo fianco, Morata non al meglio, in panchina. A centrocampo saranno Chiesa e McKennie gli esterni, con Ramsey e Bentancur interni. Davanti a Buffon spazio per Danilo, Demiral, De Ligt ed Alex Sandro.

Stroppa sceglie nuovamente Ounas e Di Carmine in attacco, con Messias, Molina, Vulic e Reca a comporre il quartetto di centrocampo. Nella difesa a quattro saranno Pereira, Magallan, Golemic e Luperto a difendere Cordaz. Panchina per Simy.