Sorriso Juventus: Chiellini torna a correre in campo dopo l'infortunio

In attesa del definitivo recupero, Chiellini torna a correre in campo. Il capitano della Juventus si allena con un preparatore.

La strada che porta verso il totale recupero è ancora lunga, Giorgio Chiellini vede però pian piano avvicinarsi la luce che c’è alla fine del tunnel.

Il capitano della , che lo scorso agosto ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, è tornato a correre sul campo.

Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post pubblicato su Twitter corredato da un video nel quale si vede proprio Chiellini allenarsi con un preparatore.

Finalmente si torna a in campo!!! pic.twitter.com/DEzyBxcuWf — Giorgio Chiellini (@chiellini) November 22, 2019

Una buona notizia ovviamente per la Juventus e per lo stesso difensore, anche se per il vero e proprio ritorno in campo bisognerà attendere i primi mesi del 2020. Chiellini, nei giorni scorsi, aveva infatti anticipato di puntare ad un pieno recupero entro febbraio o marzo .

Il rientro di Chiellini sarà importantissimo per la compagine bianconera, che ritroverà il suo perno di difesa nella fase cruciale della stagione, ma anche per la Nazionale che potrà quindi riaccogliere uno dei suoi leader in vista dei Campionati Europei.