Juventus, Buffon vuole superare Maldini: 8 gare di Serie A nel contratto

Buffon vicino al ritorno alla Juventus: nel contratto avrebbe fatto inserire almeno 8 gare da disputare in Serie A per battere il record di Maldini.

Gianluigi Buffon alla , atto secondo. Manca poco per il ritorno del portierone a , nella squadra lasciata un anno fa dopo diciassette stagioni vissute da leader tecnico e carismatico.

Accordo praticamente raggiunto per un anno a 1,5 milioni netti più bonus, con buona pace di Mattia Perin che andrà con ogni probabilità altrove per non scendere ulteriormente nelle gerarchie alle spalle del titolarissimo Wojciech Szczesny.

Nel contratto pronto a essere firmato, Buffon avrebbe fatto inserire una clausola particolare come riferito da 'La Repubblica': nel prossimo campionato, Maurizio Sarri avrebbe l'obbligo di farlo scendere in campo per almeno otto volte.

Il motivo? Il record assoluto di presenze di Paolo Maldini (647), distante appena sette apparizioni. Con una in più, il 41enne supererebbe l'amico ed ex compagno di Nazionale, entrando ulteriormente nella storia della dopo aver conquistato il primato di imbattibilità con 974 minuti passati senza subire reti.

L'accordo prevederebbe anche la disputa di due partite di , per un totale di dieci gettoni pagati a peso d'oro. Quasi ai livelli di De Ligt, destinato a diventare il 'Paperone' della Juventus con uno stipendio da 12 milioni più bonus.