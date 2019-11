Juventus, Bonucci conferma: "Ronaldo? Ci chiariremo a Torino"

Alla vigilia di - , insieme al CT Mancini, è intervenuto in conferenza stampa il capitano azzurro Leonardo Bonucci che però non ha potuto esimersi dal rispondere alla domanda sul caso Ronaldo .

Bonucci d'altronde, in assenza di Chiellini, è pure il capitano della e dunque sarà il primo al quale il portoghese dovrà qualche chiarimento dopo la gara contro il .

"A me piace guardare avanti, non indietro. Ci sarà modo di affrontarlo ma ora siamo in nazionale: lui giocherà col e significa che mentalmente sta alla grande, io sono qui a rappresentare l’Italia. A ci sarà modo di confrontarsi. Non credo sia un problema così grave da risolvere. Abbiamo da fare tante partite, in cui servirà nelle migliori condizioni. Sono convinto che anche per lui l’obiettivo sia essere migliore del passato per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali”.