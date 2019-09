Juventus, Bonucci capitano in Champions: "Se ci penso mi vengono i brividi"

Leonardo Bonucci porterà la fascia in Atletico Madrid-Juventus e ricorda: "Nel 1996 avevo dieci anni e indossavo la maglia con le stelle gialle".

- di stasera non sarà una partita come tutte le altre per Leonardo Bonucci che, dopo averlo fatto in campionato nelle ultime due gare, indosserà la fascia di capitano anche in .

Il numero 19 infatti è il vice di Giorgio Chiellini, compagno di reparto che sarà costretto a restare fuori almeno fino a marzo a causa della rottura del legamento crociato.

Bonucci, intervistato da 'JTV', non nasconde tutta l'emozione del momento e ricorda il suo passato da piccolo tifoso bianconero.

"Se mi fermo un attimo e penso a quando avevo 10 anni, che indossavo la maglia con le stelle gialle sulle spalle per la finale del '96, e poi penso che oggi sono il capitano della Juventus in quella stessa competizione mi vengono i brividi".

La fascia da capitano, ovviamente, oltre agli onori impone anche oneri di cui Bonucci è perfettamente a conoscenza.

"Ho degli obblighi, devo essere d'esempio, devo aiutare i miei compagni. Loro sicuramente mi daranno sempre qualcosa in più come io cercherò di dare a loro".

Le turbolenze del passato con tanto di breve trasferimento al , insomma, sono definitivamente dimenticate. La storia d'amore tra Bonucci e la Juventus oggi è più solida che mai.