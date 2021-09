Allegri pensa al cambio di modulo per risolvere il problema dei goal subiti: Kean scalda i motori in vista del Napoli, può far coppia con Morata.

Un avvio di stagione terribile. Una partenza di quelle preventivabili nemmeno dal più pessimista. L'annata della Juventus dell'Allegri-bis è partita come peggio non si potrebbe. Appena un punto conquistato nelle sfide contro Udinese ed Empoli e la partenza di Cristiano Ronaldo, direzione Manchester: è questo il bollettino delle prime due settimane di Serie A 2021/2022 dei bianconeri. Roba da brividi per Madama e tutto l'ambiente.

Concluso il mercato senza il botto finale, dopo la partenza di CR7, per Massimiliano Allegri la sosta per le nazionali rappresenta un momento importante in cui riassettarti e lavorare in vista del ritorno in campo. Due settimane importanti, nonostante l'assenza dei tanti nazionali, per lasciarsi alle spalle un inizio horror e attuare una rivoluzione che può riguardare diversi ruoli e interpreti.

A preoccupare maggiormente Allegri è la fase difensiva. L'allenatore della Juventus aveva lanciato l'allarme già durante il ritiro estivo e il trend non è stato invertito nelle prime due giornate di campionato con le tre reti subite contro Udinese ed Empoli. La 'miglior difesa' gli ha permesso di vincere 5 scudetti ed è uno dei capisaldi della filosofia del tecnico livornese, che ora vuole blindare il reparto arretrato e non esclude rivoluzioni.

Nella testa di Allegri continua ad esserci l'idea del passaggio alla difesa a tre. L'allenatore bianconero preferisce lo schieramento a quattro ma non è un integralista. Sia in occasione delle amichevoli estive che contro l'Udinese ha già sperimentato il passaggio a quattro e - come riferisce La Gazzetta dello Sport - potrebbe riproporla già a partire dalle prossime partite. La BBC potrebbe dunque trasformarsi in BCD, con De Ligt al posto di Barzagli a comporre il trio con Bonucci e Chiellini. Soprattutto nelle sfide clou, risulta difficile per Allegri tenere fuori uno tra De Ligt, Bonucci e Chiellini alla luce del rendimento di quantità e personalità che garantiscono.

Il passaggio alla difesa a tre può offrire varie soluzioni ad Allegri: il 3-5-2 e il 3-4-2-1 con il doppio trequartista e Chiesa esterno. Un'opportunità per blindare la difesa e schierare tutto il potenziale offensivo, mantenendo gli equilibri.

Allegri già pensa al cambio contro il Napoli, sabato 11 settembre alle 18:00. Al 'Diego Armando Maradona' i bianconeri non possono proprio sbagliare, per non aumentare ulteriormente un gap che recita già 5 punti dopo 180 minuti. La Juventus e il suo allenatore devono, inoltre, fare i conti con il fattore nazionali, con i calciatori sudamericani che rientreranno a Torino proprio a ridosso dell'anticipo della terza giornata di Serie A.

È il caso di Dybala, Cuadrado, Bentancur, Alex Sandro e Danilo, che giocheranno l'ultima partita nella notte tra il 9 e il 10 settembre, prima di fare rientro in Italia non prima di venerdì sera, proprio alla vigilia del match contro il Napoli.

Tra mercoledì 8 e giovedì 9, Allegri riavrà a disposizione gran parte dei 17 convocati, tutti gli 'europei', e potrà lavorare in vista della trasferta di Napoli. Ancora fuori gli infortunati Arthur, Ramsey e Kaio Jorge, mentre rientrerà insieme ai sudamericani anche Weston McKennie, impegnato con gli Stati Uniti.

Come spiega il Corriere dello Sport, Allegri potrebbe lanciare subito dall'inizio Moise Kean, tornato dall'Everton dopo l'esperienza con la maglie dei 'Toffees' e quella del Paris Saint-Germain. L'attaccante clase 2000 potrebbe far coppia con Alvaro Morata nel 3-5-2 che Allegri ha in mente di schierare per espugnare il 'Maradona' e conquistare i primi tre punti della stagione. Kean scalda i motori e si prepara all'esordio-bis: il big match con il Napoli rappresenta subito il primo banco di prova per il 21enne che dovrà provare a non far rimpiangere Cristiano Ronaldo dopo il pesante addio del portoghese.