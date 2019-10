Juventus-Bayer Leverkusen 3-0: il trio d'attacco trascina i bianconeri

La Juventus trova la prima vittoria stagionale in Champions contro il Bayer Leverkusen: Higuain, Bernardeschi e Ronaldo fissano il 3-0 finale.

Primo successo stagionale in Champions League. Prima vittoria di Maurizio Sarri alla guida della nell’Europa che conta. Dopo il punto ottenuto a Madrid, la Signora supera il Bayer Leverkusen. Insomma, il miglior biglietto da visita con cui presentarsi domenica a San Siro per il derby d’ .

Una sola sorpresa in casa . Maurizio Sarri si affida a Bernardeschi e non a Ramsey. Alex Sandro di rientro sulla fascia sinistra, Higuain preferito a Dybala in attacco. Bosz, dal canto suo, punta principalmente sull’estro del gioiellino – osservato speciale – Havertz.

La prima conclusione della gara è ad opera di Alario, che però non impensierisce Szczesny. Stesso discorso, pochi istanti dopo, per Demirbay. Ma è la Signora a passare con Higuain: lancio di Cuadrado a cercare il Pipita al limite dell’area, anticipo sbagliato di Tah che interviene maldestramente lasciando all’argentino la liberà necessaria per insaccare. Ed è sempre il 21 bianconero a spaventare – non poco – l’attento Hradecky.

A inizio ripresa, con un tentativo in controbalzo, Aranguiz sfiora il palo alla destra di Szczesny. Volland, invece, la sua chance la sfrutta malissimo. Un po’ come Ronaldo che, imbeccato da una palla super di Cuadrado, spreca malamente. Poco male, per Madama, che trova il bis di serata con Bernardeschi: ottima, nel dettaglio, l’incursione di Higuain. Altro giro, altro spreco targato CR7. Che, negli attimi finali, si riscatta siglando il terzo goal della serata juventina.

IL TABELLINO

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN 3-0

MARCATORI: 17’ Higuain, 62’ Bernardeschi, 89’ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Cuadrado 7, Bonucci 7, De Ligt 7, Alex Sandro 6.5; Khedira 6 (73’ Bentancur s.v.), Pjanic 7, Matuidi 6.5; Bernardeschi 6.5 (77’ Ramsey s.v.); Higuain 8 (82’ Dybala 6.5), Ronaldo 6. Allenatore: Sarri

BAYER LEVERKUSEN (3-2-4-1) Hradecky 5.5; Tah 4.5, S. Bender 5.5, Wendell 5; Baumgartlinger 6, Aranguiz 5.5 (79’ Sinkgraven s.v); Wiser 5.5, Havertz 5, Demirbay 5.5 (46’ Amiri 5.5), Volland 5.5; Alario 5 (68’ Paulinho 5.5). Allenatore: Bosz

Arbitro: Collum

Ammoniti: Aranguiz, Cuadrado

Espulsi: -