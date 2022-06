Juventus in ansia: infortunio per De Ligt in Galles-Olanda

Matthijs de Ligt, ha riportato un problema muscolare con la sua Nazionale. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni.

Giungono notizie non positive per la Juventus da Cardiff, dove mercoledì sera l’Olanda è stata impegnata in una sfida valida per la seconda giornata della Nations League contro il Galles.

All’84’ infatti, Matthijs de Ligt è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Il centrale bianconero ha riportato un problema muscolare alla gamba destra e, dopo esser parso visibilmente dolorante, è stato richiamato in panchina per essere sostituito da Martins Indi.

Le prossime ore diranno qual è l’entità dell’infortunio riportato da De Ligt. Il giocatore, con ogni probabilità, sarà infatti sottoposto a tutti gli esami clinici del caso.