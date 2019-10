Juventus, Agnelli sull’aumento di capitale: “Il riferimento sono le grandi d’Europa”

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, parla in occasione dell’Assemblea degli Azioni: “Chiediamo l’aumento di capitale per 300 milioni”

La giornata juventina, iniziata con l’annuncio del nuovo accordo con lo sponsor Jeep, è proseguita allo Stadium con la classica tappa annuale relativa all’Assemblea degli Azionisti. A fare gli onori di casa, come da prassi, il numero uno della Continassa, Andrea Agnelli.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Occhi puntati all’aumento di capitale da 300 milioni, risorse destinate a un piano di sviluppo per il periodo 2019/2024.

Andrea Agnelli: «Oggi chiederemo a voi Azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni destinato al nostro piano di sviluppo 2019/2024» — JuventusFC (@juventusfc) October 24, 2019

“Oggi chiediamo agli azionisti di approvare l’aumento di capitale di 300 milioni, destinato al nuovo piano di sviluppo e che ha come obiettivi l’incremento della competitività sportiva e l’aumento del brand. L’aumento di capitale in questione ha destato stupore, con numeri che sembrano enormi – se confrontati con la realtà italiana. Ma, come dico da anni, il riferimento devono essere anche le altre grandi realtà europee. Ad esempio, il , che negli ultimi anni ha chiesto agli azionisti risorse per 450 milioni di sterline. Il , nel marzo 2019, ha chiesto risorse per 600 milioni di euro. Il ha rifinanziato il debito di 500 milioni. Questi sono i numeri del mercato dei capitali che esistono nella nostra industria. Non si deve mai fare l’errore di paragonare le realtà italiane al nostro mercato di riferimento, che è l’Europa. Perché la , arrivata a questo punto, è la più grande società di calcio in , ma è solo una delle grandi a livello europeo”.

Sguardo sempre rivolto al futuro, ma senza dimenticare quanto di eccezionale proposto dal recente passato.

“Il mio pensiero va a chi ha vinto gli otto scudetti di fila, il capitano Giorgio Chiellini e anche Andrea Barzagli. Un pensiero va anche al contributo di Max Allegri, determinante nella crescita della Juventus”.

Elogi alla struttura societaria, capace di venirne a capo anche in situazioni spinose.

“Ci sono state situazioni in questi anni che hanno forgiato la dirigenza di questo club. Pensiamo al caso del Calcioscommesse nel 2012 che ci ha visto restare per sei mesi senza l’allenatore in panchina: quale altra società sarebbe riuscita a gestire una situazione simile? Penso, poi, all’inchiesta Alto Piemonte, mesi molto pesanti. E, ultima in ordine di tempo, l’indagine Last Banner”.

Gli investimenti non mancheranno e, soprattutto, non sono mancati.

“Abbiamo già investito circa 400 milioni: 180 per lo stadio, la nuova sede, JTC, J Medical e negozio. Penso al coraggio che abbiamo nel 2017 a presentare il nuovo logo, accolto inizialmente con scetticismo. Abbiamo fatto strada ampliando il settore professionistico, quello delle donne, guidato sapientemente dal miglior dirigente del calcio femminile, Stefano Braghin, che ha avuto il merito di costruire una grande struttura”.

Idee e obiettivi chiari, per continuare a progredire nel breve e lungo termine.