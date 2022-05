La Juve perde, Miretti cresce: migliore in campo col Genoa

In attesa della finale di Coppa Italia e di capire se la Juventus riuscirà a chiudere la stagione con un trofeo, i bianconeri trovano in Fabio Miretti una buona notizia.

Il giovane centrocampista proveniente dall'Under 23 ha giocato titolare nella trasferta della squadra di Allegri al Ferraris contro il Genoa.

Malgrado la sconfitta per 2-1, arrivata in extremis su calcio di rigore di Criscito, Miretti si è distinto per una prestazione di quantità e qualità.

Partito mezz'ala, il centrocampista si è poi spostato nel ruolo di regista al posto di Arthur, prima di lasciare il campo per Bernardeschi al 74'.

Oltre a ben 5 palloni recuperati, Miretti si è distinto per una percentuale piuttosto alta (oltre il 73%) di precisione nei passaggi.

Un segnale di speranza per un futuro radioso, all'intero di una stagione che fin qui di soddisfazioni ne ha regalate ben poche alla Juventus.