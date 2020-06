Cristiano Ronaldo, secondo rigore fallito in Italia: il primo fu col Chievo

Il destro contro il palo di Donnarumma rappresenta il secondo errore italiano di Ronaldo dal dischetto. In totale fanno 14 goal su 16 tentativi.

Cristiano Ronaldo che fallisce un calcio di rigore: un fatto anomalo, rarissimo. Eppure, contro il accade davvero: il portoghese va sul dischetto dopo l'intervento con il gomito in area di Conti, supera Donnarumma ma non il palo, che gli respinge in pieno il destro.

Ronaldo e i rigori, dicevamo, sono quasi una cosa sola. Da quando veste la maglia della , estate 2018, l'ex fuoriclasse del ne ha calciati 16 compreso quello di questa sera. E, prima di sbattere contro il palo della porta milanista, aveva fatto cilecca soltanto una volta, segnando tutti gli altri 14.

2 - Quello di stasera è il secondo rigore sbagliato da Cristiano #Ronaldo con la maglia della Juventus (su 16 calciati), dopo quello contro il del gennaio 2019. Sorpresa.#CoppaItalia #JuveMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 12, 2020

L'evento era accaduto il 21 gennaio dello scorso anno in un agevole 3-0 interno contro il Chievo, destinato alla retrocessione in Serie B. Minuto 8 della ripresa: Ronaldo si presenta dagli 11 metri, ma Sorrentino intuisce e respinge la conclusione dell'avversario.

Un momento quasi storico, seguito dall'ormai celebre mancato scambio delle maglie tra Sorrentino e Ronaldo a fine partita. Un episodio ricordato in seguito dallo stesso ex portiere gialloblù:

"Ero d'accordo con Ronaldo per lo scambio delle maglie a fine partita, ma era parecchio arrabbiato dopo l'errore dagli undici metri. Lui è un campione che non vuole perdere, era il primo rigore sbagliato in . Nello spogliatoio se n'è andato facendomi i complimenti ma senza darmi la maglia. Alla fine mi è andata bene lo stesso, ho preso quella di Dybala".

Il primo rigore italiano, Ronaldo lo aveva realizzato contro l'empolese Provedel nell'ottobre del 2018. Gli ultimi due, a inizio febbraio contro il viola Dragowski, in una gara dalle mille polemiche. In mezzo, Sorrentino e il suo ruolo di guastafeste. Imitato dal palo destro della porta di Donnarumma.