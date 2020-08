Juve-Lione, Capello boccia Sarri: "Il rischio Dybala non andava preso"

L'ex allenatore bacchetta il collega per la gestione della sfida di Champions: "Avrei messo Cuadrado alto, l'avrei letta in altro modo".

La saluta ancora anzitempo l'obiettivo . I bianconeri escono in casa contro l'Olympique : non basta la vittoria per 2-1 al ritorno in virtù dell'1-0 dell'andata.

Fabio Capello, nello studio di 'Sky Sport', ha commentato le scelte di Sarri, che ha optato per il tridente con Bernardeschi e schierato Cuadrado da terzino, anziché mettere il colombiano subito da esterno alto.

"Io avrei messo Cuadrado nel tridente, la leggevo in un'altra maniera. Pensavo che già dall'inizio mettesse il colombiano alto al posto di Bernardeschi. È stato un azzardo che non ha pagato".

L'ex allenatore della Juventus ha anche parlato della scelta di far giocare Dybala, entrato in campo al 70' e uscito all'84' per una ricaduta a livello muscolare.

"Il rischio Dybala non andava preso".

Per il finale di partita i bianconeri - che non avevano a disposizione nemmeno Douglas Costa - hanno dovuto ricorrere all'ex Under 23 Marco Olivieri. Capello in seguito ha anche spiegato che la poca elasticità a livello di modulo ha penalizzato Sarri, soprattutto nel finale di stagione.

"L'allenatore deve capire che cosa ha in mano, non c'è un solo sistema di gioco, deve essere elastico. Ho fatto i complimenti a Sarri perché si era adeguato, ma mi sembra che a un certo punto sia mancata quella rabbia che mette in evidenza le qualità dei giocatori. Si è messo in evidenza solo Ronaldo, perché l'Higuain di stasera è stata un cosa..."

CR7 ha chiuso la sua stagione con 37 goal complessivi, migliorando il bottino della scorsa stagione, anche se non a livello di trofei.