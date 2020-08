Juventus-Lione, nuovo infortunio per Dybala: ko a 2' dall'ingresso

Ancora un problema fisico per Paulo Dybala: la Joya entra all'84' di Juventus-Lione e alza bandiera bianca appena 2 minuti più tardi.

Brutte notizie per Paulo Dybala. L'argentino, recuperato a tempo di record per - , entra e si fa male a 2 minuti dal suo ingresso in campo.

La Joya, dopo aver tentato una conclusione, accusa un ulteriore problema muscolare dopo quello patito contro la e pochi istanti più tardi alza bandiera bianca.

Dybala si ferma col pallone tra i piedi e invoca la sostituzione, scuotendo la testa desolato: al suo posto, dentro il giovane Olivieri.

Per l'attaccante bianconero, ora, saranno necessari gli accertamenti del caso per valutare l'entità del nuovo infortunio.