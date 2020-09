Tuttosport - Juve, torna calda la pista Dzeko: biennale da 7,5 milioni

La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante. L’opzione Suarez resta viva, ma Dzeko potrebbe diventare più che un’alternativa.

Ad otto giorni dall’inizio del suo campionato, la è ancora in attesa di capire quale sarà il suo prossimo centravanti titolare. Il club bianconero infatti, non è ancora riuscito a mettere a segno quello che dovrebbe essere il colpo più importate della sua sessione estiva di calciomercato.

Come riportato da ‘Tuttosport’, salutato Gonzalo Higuain che è già volato a Miami, all’ombra della Mole si stanno continuando a vagliare alcuni nomi. Il primo della lista resta quello di Luis Suarez, ma la strada che porta alla sua firma non è propriamente in discesa. Dalla arrivano voci di un probabile ricongiungimento con il , ma anche di una possibile risoluzione del contratto in tempi brevi. Quello che è certo è che al momento il giocatore non è munito di passaporto comunitario e che non è detto che la pratica per ottenerlo possa essere smaltita con rapidità.

La quindi non può far altro che restare in attesa, ma al contempo non può permettersi di tener viva una sola opzione. La vera alternativa a Suarez porta il nome di Edin Dzeko.

Il club bianconero ed il bomber bosniaco hanno già da tempo un’intesa sulla base di un biennale a 7,5 milioni d’ingaggio a stagione. Le parti potrebbero chiudere in un lampo, ma ovviamente c’è da fare i conti con le esigenze di una che non libererà il suo attaccante finché non avrà trovato un sostituto.

Nella capitale il dopo-Dzeko è stato già individuato in Milik, ma arrivare al giocatore del sarà impresa non semplice. La Roma ha infatti deciso di tenere Cengiz Under e quindi non ha contropartite tecniche da offrire. Per acquistare il cartellino dell’attaccante polacco serviranno quindi tra i 30 ed i 35 milioni cash, ovvero una cifra che non si può pensare di spendere se prima non si è incassato.

Dzeko al momento quindi rappresenta l’alternativa di lusso a Suarez, ma con i giusti incastri balzerebbe velocemente in pole position.

Intanto, tra i nomi nella lista bianconera va probabilmente depennato quello di Olivier Giroud. L’attaccante transalpino, parlando a 'Téléfoot', ha smentito l’esistenza di contatti con la Juve.