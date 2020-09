Higuain all'Inter Miami: il Pipita è arrivato negli USA

Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami, annuncia l'arrivo di Gonzalo Higuain negli USA per firmare il contratto col nuovo club.

Gonzalo Higuain cambia squadra, campionato e continente. Il Pipita, dopo la risoluzione con la , è pronto per la nuova avventura all' Miami.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

Jorge Mas, numero uno e proprietario del club, via Twitter ha pubblicato l'immagine che lo vede in compagnia dell'attaccante argentino fresco di sbarco in Florida.

"Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale".

Per Higuain, per il quale nella di Pirlo non c'era più posto, si appresta dunque a firmare il contratto che lo legherà all'Inter Miami dove ritroverà l'altro ex bianconero Blaise Matuidi.