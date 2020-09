Giroud glissa: "Io alla Juve? Niente di fatto o di firmato"

Olivier Giroud commenta le voci che lo vogliono vicino alla Juventus: "Non c'è niente di fatto o di firmato. Sono concentrato sul Chelsea".

Le voci che vogliono un forte interesse della per Olivier Giroud hanno fatto il giro del mondo, tanto da "costringere" il diretto interessato a parlarne pubblicamente. Intervistato da 'Telefoot', l'attaccante del ha parlato proprio della Juventus.

⚽️ CULTURE FOOT [EXCLU]



📍Olivier #Giroud restera-t-il à @ChelseaFC ?



🇮🇹 Ou s’offrira-t-il un dernier challenge d’envergure à la @juventusfc ?



🗣️ L’international français commente les dernières rumeurs qui l’expédient en Italie...#mercato @ThibaultLeRol pic.twitter.com/JrtY4oIZkw — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 11, 2020

"Se sono già della Juventus? (Ride ndr) No, oggi mi sono sorpreso molto a ricevere tutti questi messaggi, che mi chiedevano se fossi già della Juventus. Sono un giocatore del Chelsea, sono concentrato solo sul Chelsea. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma non c'è assolutamente niente di fatto o di firmato. Preferisco negare".

Quella di Giroud non sembra una chiusura, o meglio, potrebbe essere sia un'apertura che una chiusura. Dice di essere concentrato sul Chelsea e che non c'è niente di firmato con la Juventus, ma forse è proprio questa la conferma dell'interesse della Vecchia Signora.

Adesso continuerà il toto-attaccante per la Juventus, ma con un Olivier Giroud in più. Ci sono sicuramente i Suarez, i Dzeko ed i Cavani. Ma il francese adesso è più di una ipotesi buttata lì per la Juventus.