Juve, Demiral torna alla Continassa: ma il futuro resta in bilico

Il difensore turco oggi farà il suo rientro nel quartier generale bianconero: tappa al J Medical e prima sgambata. Ma il mercato incombe.

Ecco il primo giocatore della Juventus a rientrare alla Continassa dopo aver preso parte a Euro 2020: Merih Demiral. Il centrale turco, atterrato ieri sera a Torino, questa mattina si sottoporrà ai classici test del J Medical. Dopodiché, la prima sgambata della stagione 2021-2022.

Ad attenderlo, ovviamente, Massimiliano Allegri. Ma anche un futuro incerto, in quanto l'ex Sassuolo potrebbe diventare (presto) uomo mercato. Nelle scorse settimane, a tal proposito, i dirigenti juventini hanno avuto modo di affrontare direttamente la questione - a Milano - con l'entourage del 28 bianconero.

E, sostanzialmente, dal colloquio è uscito il target monetario che la Signora vorrebbe centrare qualora dovesse emergere il divorzio: 40 milioni.

Cifra considerevole, sicuramente, soprattutto dopo gli ultimi mesi che non hanno visto sicuramente Demiral protagonista. Detto ciò, gli estimatori non mancano. Dai sondaggi italiani capitanati da Atalanta e Roma, passando per la solita Premier League che non passa mai di moda. Insomma, si vedrà. E, anche in questo caso, il verdetto di Allegri potrebbe risultare sovrano.

L'articolo prosegue qui sotto

Se Demiral dovesse partire, inoltre, Madama potrebbe votare il partito dell'ottimizzazione. Occhi puntati su Radu Dragusin e Daniele Rugani.

Il primo, che nei mei scorsi ha rinnovato con la Juve, in questo momento non è al centro di ipotesi di mercato sebbene il Sassuolo apprezzi la materia. Mentre il difensore toscano, archiviata l'annata divisa tra Rennes e Cagliari, conosce già Allegri e - in generale - cosa significhi chiudere numericamente il reparto.