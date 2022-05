Juve, i convocati di Allegri: c'è Dybala

C'è anche Paulo Dybala tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di campionato contro la Fiorentina all'Artemio Franchi.

L'argentino non sembrava inizialmente dovesse far parte della spedizione bianconera in Toscana, ma alla fine è stato incluso nella lista.

Dybala lascerà la Juventus a parametro zero a fine campionato e lunedì 16 maggio ha salutato il pubblico dell'Allianz Stadium al termine della sfida pareggiata 2-2 con la Lazio.

Ultima convocazione in bianconero dunque per la Joya, che potrebbe anche scendere in campo in quella che sarà la gara che chiude il campionato della Juventus.

Una stagione difficile per la squadra di Allegri, che chiude l'annata al quarto posto e senza alcun trofeo, sconfitta in finale di Coppa Italia e in Supercoppa dall'Inter.