Caos Juve, le intercettazioni di Cherubini su Paratici: "Ha drogato il mercato, mi veniva da vomitare"

Emergono nuove intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta Prisma sulla Juve. Agnelli ad Arrivabene: "Tutta la merda che sta sotto non si può dire".

La Procura di Torino continua a lavorare all’inchiesta Prisma che riguarda la Juventus. Dalle indagini emergono nuove intercettazioni contro l’ex direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, ora nella dirigenza del Tottenham.

Al telefono con il manager dell'area finanziaria, Stefano Bertola, il suo successore e attuale Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, Federico Cherubini, si sfoga:

“In due anni hai (Paratici, ndr) buttato tutto alle ortiche: 700 milioni messi dagli azionisti. Hai messo tutto a rischio. Perché un giorno hai deciso mandare via due persone che probabilmente era giusto mantenere - riporta il quotidiano La Stampa -. [ …] Siamo stati arroganti sul mercato. E con Cristiano Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso, perché i soldi di Pogba (più di cento milioni ricavati dalla cessione al Manchester United, ndr), li abbiamo spesi per pagare due clausole. Paratici a marzo parlava di fare 300 milioni di quelle (plusvalenze, ndr). Ti giuro che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo al pensiero...".

Sempre con Bertola, lo stesso Cherubini parla di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, quando la trattativa per portare Locatelli in bianconero era bloccata:

“Se le condizioni che mi dai sono quelle che dai a Edu dell'Arsenal, che non hai mai visto in vita tua, qual è il valore aggiunto della relazione decennale? - scrive il Corriere dello Sport -. Che fine han fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con Demiral che non sapevi chi era? Il nostro decisivo appoggio quando hai preso Sensi? La valorizzazione di Zaza? I 13 milioni che hai preso con Lirola?".

Tra le intercettazioni anche la telefonata tra lo stesso Cherubini e Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, che non ha risparmiato attacchi:

"Devi capire che il mercato dell'anno scorso era fatto solo di plusvalenze, quindi era un mercato del cazzo".

"Bravo! Come siamo arrivati fin qui? Acquisti senza senso, investimenti fuori portata (Kulusevski, ndr), utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali - la risposta dell’attuale direttore sportivo bianconero -. Negli ultimi anni è anche un po' colpa nostra, Fabio (Paratici, ndr) ha drogato il mercato".

Cherubini ha poi criticato l’operato della dirigenza della Juve:

"Se guardi il totale della cifra che abbiamo dato a Chiellini tra stipendi e premi, è spaventosa! Non c'è criterio nel modo in cui abbiamo speso i soldi. Non c'è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti”.

Non solo Cherubini e Allegri. L’ormai ex presidente Andrea Agnelli è stato intercettato in una telefonata con l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il tema? Il problema del bilancio durante la pandemia:

“Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Perché noi abbiamo due elementi. Da un lato il Covid, dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con gli ammortamenti e soprattutto la merda. Perché tutta la merda che sta sotto non si può dire…”. Come riporta 'La Stampa', Arrivabene risponde: “Ne sono al corrente e non si può dire…”.

Proprio in quel periodo emerge la questione degli stipendi e la famosa carta segreta dai 20 milioni.

“E meno male che non hanno lasciato pizzini” si dicono i due manager, con la paura che potesse essere scoperta, proprio quando era già nelle mani dei magistrati nel Palazzo di Giustizia.

Si chiude con le parole di Marco Storari, ex portiere bianconero e nello staff di Paratici prima dell’addio dell’ex direttore sportivo:

"Ora dobbiamo sistemare la merda che ha lasciato lui".