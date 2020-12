Juve-Atalanta, i convocati della Dea: c'è Gomez, out Ilicic

Il Papu Gomez viene convocato da Gasperini, nonostante le recenti tensioni. Non c'è invece Ilicic, alle prese con un problema alla gola.

L' sta vivendo un momento di tensione al suo interno, soprattutto per il rapporto in crisi tra Gian Piero Gasperini ed il Papu Gomez, che di questa squadra è il Capitano. Una patata bollente per tutti da gestire.

Ma domani c'è la da affrontare e allora bisogna fare di necessità, virtù. Gasperini nell'ultima giornata ha battuto la 3-0 senza Gomez e senza Ilicic. E probabilmente giocherà con la stessa formazione anche contro la Juventus.

Non c'è proprio Ilicic tra i convocati, per un problema alla gola come rivelato dallo stesso Gasperini in conferenza stampa. Mentre c'è invece Gomez, che tuttvia sembra destinato ancora alla panchina. Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Djimsiti, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi

Centrocampisti: Depaoli, De Roon, Freuler, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Pessina

Attaccanti: Diallo, Gomez, Lammers, Muriel, Zapata