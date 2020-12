Gasperini sul caso Gomez: "Sarà convocato? Se non ci sono altri problemi..."

L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia dela Juventus fa anche la conta: "Ilicic è ancora in disparte. Oggi Miranchuk può fare il primo allenamento".

Gian Piero Gasperini si trova alla viglia di una partita di grande prestigio come quella contro la , ma deve fare i conti con una situazione molto calda in casa : il rapporto tra lui e Gomez, che ormai è l'argomento principale da parte di tutti, anche in sede di calciomercato.

E proprio per questo l'allenatore della Dea si infastidisce in conferenza stampa, visto che tutto sembra andare solo nella direzione Gasperini-Gomez e non nei traguardi raggiunti dall'Atalanta.

"Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il . Non credo ci siano state amichevoli, domani giochiamo con la Juventus. È tanta roba, ma anche rispetto per gli altri giocatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. Sarà convocato? Se non ci sono altri tipi di problemi..."

Per Gasperini è una mancanza di rispetto verso gli altri giocatori protagonisti di questo miracolo sportivo, parlare solo del caso del Papu Gomez. Poi si concentra anche sul recupero di due giocatori chiave come Ilicic e Miranchuk.

"Ilicic è ancora in disparte. Non lo so, fino a ieri non si è allenato. Ha problemi alla gola. Oggi Miranchuk può fare il primo allenamento, è risultato negativo".

Sul prestigio di aver pescato il Real Madrid agli ottavi di finale di .