Juric azzarda il paragone: "Lasagna mi ricorda Milito"

Ivan Juric si gode il super Verona ed esalta il neo acquisto Kevin Lasagna: "E' uno generoso e ha margini di miglioramento, mi ricorda Milito".

Un paragone pesante, che conferma la sinergia tra Ivan Juric e il Verona anche sul mercato. Il tecnico croato, dopo il successo sul Parma, coccola il neo acquisto Kevin Lasagna.

Come? Azzardando il parallelo con un bomber 'principe', in tutti i sensi: Diego Milito. Le sue parole a 'Sky'.

"Secondo me è bravo, è un giocatore che ha margini di miglioramento sui movimenti e sulla velocità. Il campo era bruttino, ma poteva anche segnare, è un giocatore generoso che ha grande voglia e che mi ha dato una grande impressione. Mi ricorda Milito. Ha tanti margini di miglioramento".

Da Lasagna a un altro uomo decisivo: Federico Dimarco.

"Calcia magnificamente, ha un piede fantastico. Ogni tanto deve sfruttarlo un po' di più".

Il Verona strizza l'occhio alla zona Europa.

"Giocare così dopo aver preso goal non era facile, ma penso che abbiamo fatto una bella partita. Sono stracontento".

"Mille goal del Verona in A? E' una bella cosa. Stiamo bene, fai abbiamo fatto passi in avanti a livello sportivo e amministrativo, lavoriamo in totale serenità, prendiamo decisioni, non si intromette nessuno e possiamo lavorare bene tranquillamente. Questo dà anche tranquillità ai giocatori".