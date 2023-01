Juranovic va all'Union Berlino: diventerà il record di spesa dei tedeschi

Reduce da un ottimo Mondiale, il terzino croato lascia il Celtic e approda in Germania: tra parte fissa e bonus, costerà 10 milioni di euro.

E così, alla fine Josip Juranovic sta per cambiare squadra. Solo che non lo farà per venire in Italia, dove Monza e Torino avevano posato gli occhi su di lui, ma per trasferire armi e bagagli in Germania. Nella Capitale, per la precisione: l'Union Berlino ha trovato l'accordo col Celtic e si prepara a chiudere un'operazione da record.

Da record? Sì, da record. Almeno per il piccolo club di Berlino, in realtà divenuto sempre più grande negli ultimi anni tra una qualificazione europea e l'altra. Secondo quanto riporta 'Sky Deutschland', Juranovic costerà all'Union 6 milioni di euro più bonus, che faranno salire l'ammontare complessivo a 10 milioni. Mai il club ha speso così tanto nella propria storia: il precedente primato appartiene al trasferimento di Taiwo Awoniyi, oggi al Nottingham Forest, dal Liverpool per 8 milioni e mezzo complessivi.

L'affare diventerà ufficiale nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore: trovato l'accordo tra Union Berlino e Celtic, non mancano ormai che le visite mediche e la conseguente firma sul contratto per certificare in maniera totale l'approdo in Bundesliga di Juranovic, che sostituirà così Julian Ryerson, a sua volta passato al Borussia Dortmund.

"Gli è stato dato il permesso di andare a fare le visite mediche con l'Union Berlino - ha detto Ange Postecoglou, allenatore del Celtic, dopo il 5-0 al Morton per la Scottish Cup - Credo che, se tutto andrà liscio, si trasferirà lì. È stato bellissimo lavorare con Josip, gli hanno voluto tutti bene nello spogliatoio e lo scorso anno ha contribuito in maniera molto importante alla nostra bella stagione".

Sotto i riflettori, in ogni caso, Juranovic ci è finito tra novembre e dicembre: chiamato dalla Croazia per i Mondiali che si sono disputati in Qatar, ha disputato tutti i minuti di tutte le partite sulla fascia destra della difesa a quattro di Dalic, dalla prima gara dei gironi fino alla semifinale contro l'Argentina. Monza e Torino tra le altre avevano sondato la sua situazione. Ma alla fine ad avere la meglio è stata l'Union Berlino.