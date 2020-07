Juninho critica Neymar: "È andato al PSG soltanto per soldi"

Il DS del Lione attacca il 10 del PSG: "Deve crescere e farsi delle domande, in Brasile ci hanno insegnato a interessarci soltanto ai soldi".

La scorsa estate Neymar è diventato nuovamente un caso di mercato, soltanto un paio d'anni dopo il suo addio al per passare al . Alla fine il suo ritorno non si è concretizzato e in molti lo han criticato.

Tra questi anche Juninho, connazionale di Ney e Direttore Sportivo del . Intervistato al 'Guardian' ha criticato il suo trasferimento a Parigi, contestualizzandolo con gli insegnamenti e la cultura brasiliana del guadagno.

“In ci hanno insegnato a interessarci soltanto ai soldi. Come Neymar, è andato al PSG soltanto per i soldi. Gli han dato tutto, tutto ciò che voleva. Ora vuole andare via prima del finale di contratto. Ma ora è il momento di restituire, mostrare gratitudine. Deve dare tutto in campo. Ma in Brasile gli è stato insegnato così e lui ha imparato così”.

Juninho ha poi aggiunto che Neymar andrebbe valutato in maniera differente sul piano personale e poi sul piano tecnico.