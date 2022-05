Julio Cesar a GOAL: "Scudetto? Non è colpa di Radu, spero che vinca l'Inter"

Ha difeso i pali dell'Inter per anni vincendo anche lo storico Triplete, ovvio quindi che Julio Cesar nella corsa Scudetto tifi per i colori nerazzurri.

L'ex portiere brasiliano, in esclusiva a GOAL, ha infatti ammesso di sperare che alla fine a spuntarla sia proprio la 'sua' Inter.

"Sappiamo che il Milan ha una grande opportunità, ma sarà dura per entrambe le squadre fino alla fine della stagione. Sanno che non possono perdere punti in questo momento. Io, da tifoso interista, spero che l'Inter possa aggiungere la seconda stella sulla maglia. Sarebbe fantastico per l'Inter".

Julio Cesar quindi si sofferma sugli attuali portieri dell'Inter, presenti e futuri come Onana, in arrivo a parametro zero dall'Ajax.

"Onana è ancora all'Ajax quindi non parlerò di lui fino al suo arrivo. Handanovic ha fatto la storia del club, è stato capitano e mi ha sostituito all'Inter, facendo grandi cose. È un portiere straordinario. Radu, purtroppo, ha commesso quell'errore a Bologna. È giovane ma se è all'Inter è perché può starci, devono avere fiducia in lui e continuare a farlo giocare perché solo così diventerà più forte di prima. Ogni errore ti permette di migliorare, sappiamo che ha commesso un errore in un momento importante della Serie A. Tutto il campionato ha portato l'Inter a questo punto quindi tifosi e società non dovrebbe incolpare un portiere. Il calcio è così, si cercano eroi e cattivi, purtroppo è sempre così nello sport".

Infine l'ex portiere nerazzurri ha ricordato i mesi trascorsi insieme a Marko Arnautovic, oggi attaccante del Bologna.

"Un vero personaggio. Un ragazzo fantastico. Quando eravamo insieme all'Inter, ricordo che era molto giovane e passava il tempo per lo più con Mario Balotelli e gli altri giovani. Io ero sposato e stavo con i ragazzi più grandi, ma sul campo di allenamento era dinamico e urlava tutto il tempo. Come giocatore, tecnicamente è fantastico. Lo vedevamo già allora. È un grande giocatore e ogni anno ha sfruttato al meglio la sua carriera diventando un grande attaccante".

Enterprise Rent-A-Car

Julio Cesar e Lloyd Griffiths hanno partecipato alla serie "Mission Keeper" di Enterprise Rent-A-Car in vista della finale di UEFA Europa League 2021/22. Puoi vedere l'episodio tre per intero qui.