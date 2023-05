Jordi Alba lascia il Barcellona: ufficiale l'addio a fine stagione

Il laterale spagnolo saluterà il club catalano al termine della stagione 2022/23: lascia dopo 11 stagioni e 18 trofei.

Quella di domenica prossima contro il Mallorca sarà l'ultima partita al Camp Nou di Jordi Alba con la maglia del Barcellona.

Il laterale spagnolo, attraverso un video apparso sui propri canali social, ha ufficializzato che la 2022/23 sarà la sua ultima stagione con la maglia blaugrana nonostante il contratto che lo legava al club per un'altra stagione.

Si chiude, dunque, un'era in casa catalana. Dopo l'addio di Busquets, il Barça si appresta a salutare un altro pilastro protagonista di tantissime vittorie in Spagna, in Europa e nel Mondo nell'ultimo prolifico decennio del club.

Prodotto de La Masia blaugrana, Il classe 1989 ha fatto rientro in Catalogna nell'estate del 2012 - dopo aver giocato con Cornellà, Gimnastic e Valenica - collezionando sin qui 458 partite ufficiali, condite da 27 goal e da 99 assist.

Con i blaugrana, Jordi Alba ha vinto, di fatto, tutto: sei volte la Liga, una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per Club, cinque Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna.