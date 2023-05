Busquets ad un passo dall’addio al Barcellona: ha già comunicato la sua decisione

E’ giunta al capolinea l’avventura in blaugrana di una delle più grandi leggende del Barcellona: si attende solo l’annuncio ufficiale.

Sergio Busquets non rinnoverà il contratto che lo lega al Barcellona. E’ dunque giunta ad un passo dal capolinea la lunghissima avventura in blaugrana di quella che verrà per sempre considerata una delle più grandi leggende della storia del club catalano.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ il centrocampista, dopo qualche giorno di riflessione, ha preso una decisione definitiva e proprio nella giornata di martedì, al ritorno della squadra al lavoro, l’ha comunicata ai compagni e ai dirigenti.

Non resta che vedere come e quando la cosa verrà annunciata ufficialmente. Un comunicato potrebbe arrivare nelle prossime ore, o magari dopo la vittoria matematica del campionato che potrebbe arrivare già domenica prossima sul campo dell’Espanyol.

Dopo quindici anni vissuti in prima squadra, Busquets ha ritenuto che sia arrivato il momento giusto per farsi da parte e questo anche a seguito del fatto che molti di coloro che sono stati suoi compagni di squadra nel corso della parte più importante della sua carriera, hanno lasciato il Barça per iniziare nuove esperienze.

In realtà il Bosquets avrebbe iniziato a pensare ad un possibile addio già nelle scorse stagioni, ma alla fine ha prevalso la voglia di restare per congedarsi con la conquista di un titolo importante dopo annate complicate.

il tecnico del Barça, nonché suo ex compagno di reparto Xavi, ha provato a convincerlo a restare per almeno un’altra stagione, visto che continua a considerarlo un elemento fondamentale per il suo sistema di gioco, e non è escluso che prima dell’annuncio ufficiale venga fatto un nuovo tentativo, ma per ora nulla lascia pensare ad una clamorosa retromarcia.

Busquets, 35 anni a luglio, è legato al Barcellona da un contratto che scadrà il 30 giugno. Approdato nel club blaugrana nel 2005, ha vinto otto campionati di Spagna, sette Coppe di Spagna, sette Supercoppe di Spagna, tre Champions League, tre Supercoppe Europee, tre Mondiali per Club ed ha fatto anche parte della generazione d’oro del calcio spagnolo che ha portato la Nazionale iberica a trionfare ai Mondiali del 2010 e agli Europei del 2012.