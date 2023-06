Jobe Bellingham firma per il Sunderland: è ufficiale il suo trasferimento

Il fratello minore di Jude Bellingham cambia squadra: nella scorsa stagione, a 17 anni, ha giocato 22 partite in Championship.

Dopo Jude, anche Jobe. I fratelli Bellingham si riscoprono tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato.

Se il primo lo scorso 14 giugno si è trasferito dal Borussia Dortmund al Real Madrid, suo fratello minore ha appena completato il suo passaggio al Sunderland.

A comunicare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club inglese.

“Jobe Bellingham si trasferisce al Sunderland AFC dal Birmingham City per una cifra non rilevata.

Dopo aver rappresentato l’Inghilterra con U18 all’inizio di questo mese, il talentuoso centrocampista è arrivato al Wearside ed ha firmato un contratto a lungo termine con il club”.

Cresciuto come Jude nel Birmingham City, Jobe nella scorsa stagione è entrato a far parte in pianta stabile della prima squadra totalizzato, a soli diciassette anni, ben 22 presenze in Championship (categoria nella quale giocherà anche nella prossima stagione).

Centrocampista offensivo, può essere utilizzato sia da trequartista che da ala e nella prossima stagione vestirà la maglia numero 7.

Jude Bellingham, uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, ha commentato il trasferimento del fratello con un Tweet con delle emoticon.