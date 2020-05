Jesé è campione di Francia: ha giocato un solo minuto con il PSG

Scendendo in campo al 90’ di una sfida contro il Metz, Jesé Rodriguez si è guadagnato il titolo di campione di Francia con il PSG.

La ha già emesso i suoi verdetti e lo ha fatto ovviamente con largo anticipo. La decisione di fermare definitivamente il campionato a causa della pandemia di Coronavirus, ha consentito al di festeggiare con diverse settimane di anticipo il suo nono titolo titolo di campione di .

Tra coloro che potranno fregiarsi di tale titolo c’è anche chi in realtà la League 1 in questa stagione l’ha solo sfiorata nel senso più stretto del termine: Jesé Rodriguez.

Come ricordato da AS, l’ex gioiello del , che nel 2016 si è trasferito al PSG, club nel quale non è mai riuscito ad imporsi, tanto che nelle ultime quattro stagioni ha fatto il giro d’Europa in prestito, nel corso dell’ultimo campionato è entrato al 90’ di una sfida valida per la quarta giornata vinta dai parigini per 2-0 in casa del Metz e tanto gli è bastato per laurearsi campione di Francia.

Le regole della LFP, la Ligue de Football Professionnel, stabilisce infatti che ogni giocatore di una squadra che abbia giocato per almeno 1’, debba a tutti gli effetti essere considerato campione.

Due giorni dopo quella presenza, Jesé si è poi trasferito in prestito allo Lisbona, club con il quale ha chiuso il suo rapporto lo scorso 23 marzo.

Jesé Rodriguez, che nel corso degli ultimi anni non è riuscito ad imporsi ad altissimi livelli come in tanti avevano preventivato, arricchisce così una bacheca che già comprendeva due titoli di campione di , una Supercoppa di Spagna, una Coppa del Re, una Coppa di Francia, una Supercoppa di Francia ed una Coppa di Lega.