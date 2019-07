James al Napoli in salita, l'Atletico Madrid fa sul serio: "Ci piace, sarebbe molto bello"

Il CEO dell'Atletico Madrid, Gil Marin, sulla possibilità di vedere James Rodriguez alla corte di Simeone: "Dipende dal presidente del Real Madrid".

Nuovi messaggi di mercato indirizzati a James Rodriguez. Dopo le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Carlo Ancelotti, il quale ha ribadito la volontà da parte del di provare a portare il colombiano in , nella notte a lanciare un appello al per la cessione del giocatore sono stati i cugini dell'.

Intervistato nel corso del programma 'Out of Game' di 'ESPN', a parlare della situazione di James Rodriguez è stato infatti Miguel Angel Gil Marin, CEO del club colchonero.

"So che a molti piacerebbe e, parlando con un calciatore, crede che le sue qualità potrebbero fare molto comodo a noi. So che piace al nostro allenatore [Diego Simeone]. So anche se James non ha intenzione di continuare a giocare nel Real Madrid e che il Real Madrid non vuole trattenerlo ma si devono verificare molte circostanze favorevoli affinché questo colpo diventi possibile".

Un messaggio di mercato chiaro, con il dirigente dell'Atletico Madrid che con queste parole ha fatto intendere la volontà da parte della società spagnola di provare a vestire James Rodriguez di rojiblanco quest'estate. Un affare che secondo Gil Marin dipende però molto, se non del tutto, dal presidente del Real Madrid Florentino Perez.

"La verità è che sarebbe molto bello [avere James all'Atletico Madrid] ma molto dipende dal presidente del Real Madrid".

Continua dunque la sfida a distanza tra Napoli e Atletico Madrid per James Rodriguez. Una telenovela destinata a prolungarsi ulteriormente nelle prossime settimane.