Calciomercato Napoli, Ancelotti: "Pepè ci interessa"

Ancelotti da Dimaro: "Se gli agenti di Pepè son qui è perchè ci interessa, il Real vuol cedere James e il Napoli prenderlo. Icardi non esclude Milik".

Ultimi giorni di ritiro in Trentino per il , arrivato a Dimaro il 6 luglio, che gli azzurri lasceranno venerdì per affrontare il ciclo di amichevoli di lusso previsto tra 28 luglio e 10 agosto: , e due volte il negli .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato dell'arrivo dell'entourage di Nicolas Pepè.

"E' normale, si valutano tutte le opzioni di mercato. Se sono qui è ovvio che siamo interessati, poi ci sono trattative e tutto può succedere. Dove lo vedrei? E' un attaccante esterno".

Pepè a parte, il tris di colpi messi a segno finora dal Napoli ha lasciato soddisfatto l'allenatore azzurro.

"I giocatori arrivati - Di Lorenzo, Manolas ed Elmas - hanno già migliorato la qualità della rosa, se ci saranno altre opportunità le valuteremo. Non faccio nomi, ma finchè il mercato è aperto valuteremo. Tre obiettivi fissati li abbiamo presi, ci servivano". "Con l'arrivo di tutti i calciatori ancora in vacanza questo organico qualitativamente è migliore e andrà messo insieme per ottenere risultati migliori. Lavoriamo per migliorare la squadra, al momento sono molto soddisfatto, ma il mercato chiude il 31 agosto". "A centrocampo siamo a posto, la ricerca è orientata su un profilo capace di giocare tra le linee. Se prevediamo due acquisti in quella zona del campo? Prevediamo un miglioramento...".

Ed eccoci alla telenovela dell'estate, ossia l'inseguimento dei partenopei a James Rodriguez.

"Non sono nè ottimista nè pessimista, è tra i giocatori che interessano alla società. Vediamo cosa succede. C'è la volontà del Real di cederlo e del Napoli di prenderlo".

L'altro nome caldo in orbita Napoli, è quello di Mauro Icardi. L'allenatore emiliano, ha chiarito che il possibile colpo da novanta significherebbe un addio di Milik.

"L'eventuale arrivo non comporterebbe la cessione di Milik. Nessun giocatore del Napoli è sul mercato". Dal , a completare il settore nevralgico, è arrivato quell'Elmas ritenuto da molti un talento su cui scommettere. "E' un centrocampista moderno che può giocare in tutte le posizioni, ha giocato già a sinistra, davanti alla difesa, trequartista... Il calcio sta cambiando, si fatica a trovare lo specialista del ruolo, oggi si chiedono cose diverse. Lui rappresenta questo tipo di profilo moderno come Fabian e Zielinski, capace di giocare ovunque".

Parole dolci, Ancelotti, le ha poi speso per i nuovi e soprattutto nei confronti di Lorenzo Insigne.

"Callejon centrale? Può giocare in ogni posizione in caso di necessità. Gaetano mi ha fatto un'ottima impressione in un ruolo nuovo, Di Lorenzo ha mostrato acume tattico, Manolas non c'è da scoprirlo ma va abituato a muoversi con gli altri". "Insigne lo vedo bene, non gli vengono ancora le cose naturali che fa, se per lui è più comodo agire a sinistra adatteremo il sistema. Lui tra le linee può essere molto importante". "Sugli esterni siamo messi bene, Mario Rui e Ghoulam sono rientrati molto bene. Troveremo un equilibrio in fase di spinta coi due terzini, perciò facciamo figuracce. Ma sarei preoccupato se andasse tutto bene adesso. Hysaj? Chi è qui è perchè vogliamo tenerlo, chi vorrà provare altre esperienze verrà ascoltato".

Ancelotti, infine, ha confermato le ambizioni del progetto De Laurentiis a patto che venga vissuto con equilibrio dal punto di vista mentale.