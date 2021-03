Italia-Slovenia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti di Euro 2021 contro la Slovenia: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

ITALIA UNDER 21-SLOVENIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia Under 21-Slovenia Under 21

Italia Under 21-Slovenia Under 21 Data: 30 marzo 2021

30 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai.it, Rai Play

Il cammino dell'Italia Under 21 nella fase a gironi dell'Europeo di categoria si conclude con la sfida decisiva contro i pari età e padroni di casa della Slovenia, una gara che gli azzurrini devono assolutamente vincere per entrare nelle prime due posizioni e centrare i quarti di finale.

Il pareggio all'esordio con espulsioni di Tonali (che si è preso tre turni di squalifica) e Marchizza ha complicato i piani di Scamacca e compagni,attualmente gli Azzurrini occupano il secondo posto del Gruppo B a pari punti con la Repubblica Ceca.

In caso di eliminazione alla fase a gironi, si tratterebbe della seconda consecutiva, dopo quella deludente dello scorso anno all'Europeo di casa.

In questa pagina trovate tutto ciò che serve sapere su Italia Under 21-Slovenia Under 21: dalle novità sulle formazioni fino a dove seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA UNDER 21-SLOVENIA

La sfida dell'Italia Under 21 contro i pari età della Slovenia si giocherà il 30 marzo 2021 alle ore 21.00 all'Arena Z'dezele di Celje, in Slovenia. È valida per l'ultima giornata del gruppo B di Euro 2021. In contemporanea si giocherà anche la sfida tra Spagna e Repubblica Ceca.

La sfida Italia Under 21-Slovenia sarà trasmessa su Rai 2. La rete nazionale ha infatti acquistato i diritti per la trasmissione dell'intero evento.

Per poter guardare il match dell'Italia Under 21 contro la Slovenia sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della Rai oppure scaricare semplicemente l'app Rai Play, effettuare il login gratuitamente e selezionare il canale dal palinsesto.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.