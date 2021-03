Europeo Under 21, cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di finale

Dopo i primi due pareggi, contro la Slovenia l'Italia si gioca l'accesso ai quarti dell'Europeo Under 21. La Nazionale si qualifica se...

Dopo il pari alla prima giornata contro la Repubblica Ceca, l'Italia Under 21 ha concesso il bis conquistando un punto anche contro la Spagna nella seconda partita del Gruppo B della fase a gironi dell'Europeo Under 21.

L'ITALIA SI QUALIFICA SE

Non è difficile fare i conti: dopo due riusultati del genere, l'Italia di Paolo Nicolato si giocherà tutto all'ultima giornata del girone contro i pari età della Slovenia. Selezione, quest'ultima, che nel mentre è reduce dalla sconfitta contro la Spagna e dal pareggio contro la Repubblica Ceca.

Cosa serve all'Italia Under 21 per qualificarsi ai quarti di finale dell'Europeo Under 21? Intanto, ricordiamo che la fase finale dell'Europeo si disputerà dal 31 maggio al 6 giugno, torneo diviso in due fasi a causa del rinvio dell'Europeo dei 'grandi' posticipato di un anno causa coronavirus.

La classifica attuale del raggruppamento vede la Spafna in testa a quota 4 punti, Repubblica Ceca e Italia appaiate a 2 punti e la Slovenia fanalino di cosa a 1 punto.

L'Italia si qualifica se vince contro la Slovenia: in questo caso scavalcherebbe in classifica una tra Spagna e Repubblica Ceca (in base a come finirà la sfida fra queste due selezioni).

Ma l'Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di pareggio contro la Slovenia: nessun problema nel caso in cui la Spagna batta la Repubblica Ceca, più complicato invece il discorso in caso di pareggio anche tra queste ultime due.

Gli Azzurrini avanzerebbero ai quarti se Italia-Slovenia e Spagna-Repubblica Ceca finissero in parità, ma a patto che l'Italia segni due goal più della Repubblica Ceca: ad esempio 2-2 per la Nazionale Italiana e 0-0 per quella ceca.

Questo perché in caso ad esempio di 0-0 e 1-1, Italia e Repubblica Ceca sarebbero pari in tutto. Ma il regolamento dell'Europeo premia, in questo caso, il fairplay. E con i tre cartellini rossi già presi dalla Nazionale, la situazione sarebbe compromessa.