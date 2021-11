Svizzera a pezzi: contro l'Italia fuori anche Zuber

La gara fondamentale per le due Nazionali non avrà alcuni dei titolarissimi. Se da una parte l'Italia dovrà rinunciare a Verratti e ha un grosso dubbio su Chiellini, Bonucci, Barella e Bastoni, imprescindibili di Mancini risultati essenziale per la conquista dell'ultimo Europeo itinerante, dall'altra la Svizzera ha perso Embolo, Elvedi ed ora anche Steven Zuber.

La rappresentativa elvetica ha infatti confermato come l'esterno dell'AEK Atene non potrà giocare la gara dell'Olimpico in virtù di un problema all'adduttore. Scuote la testa Yakin, che deve fare i conti con una Nazionale in cui neanche Xhaka e Seferovic. k.o. da tempo, potranno affrontare l'Italia.

Svizzera con problemi continui, ogni giorno che la sfida contro la Nazionale azzurra Campione d'Europa in carica si avvicina. Yakin dovrà fare di necessitù virtù per provare a vincere ed evitare così di giocare i playoff per provare ad approdare ai prossimi Mondiali.

Zuber ha giocato da esterno sinistro alto le ultime gare della Svizzera, partendo titolare anche nel match contro l'Italia dell'andata, terminato 0-0. Senza di lui nel 4-2-3-1 di Yakin possibile inserimento di Vargas come ala mancina, con Shaqiri trequartista e Steffen dall'altra parte del campo. In avanti, senza Embolo e Seferovic uno tra Gavranovic e Seqiri, con il primo favorito.

Con Zuber, il conto degli infortunati della Svizzera per la sfida contro l'Italia sale a sette: anche Fassnacht e Kobel si sono infortunati con i rispettivi club nel weekend e dovranno rinunciare a dare una mano alla propria squadra nella penultima gara di qualificazione ai Mondiali.