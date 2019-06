Italia-Spagna Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 21 sfida i pari età della Spagna all'esordio nell'Europeo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' Under 21 fa il suo debutto nell'Europeo casalingo di categoria: il cammino degli azzurrini inizia in salita contro un avversario di livello come i vice campioni della . Subito big match per la squadra di Gigi Di Biagio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'Italia è impegnata nel gruppo A e dovrà vedersela contro Spagna, e : un girone tutt'altro che semplice per gli azzurri, che affrontano nella prima gara una delle favorite per la vittoria finale del torneo.

La Spagna ha chiuso il girone di qualificazione al primo posto con 27 punti, l'unica sconfitta è arrivata contro l' : 9 successi su 10 con 31 goal fatti per una squadra che cerca la rivincita dopo la finale persa due anni fa contro la .

L'Italia è la Nazionale che vanta più titoli negli Europei Under 21 con cinque successi e due secondi posti. L'ultimo titolo risale però addirittura al 2004, quando De Rossi, Bovo e Gilardino andarono a segno in finale contro la e Montenegro.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Spagna Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA-SPAGNA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Italia-Spagna Under 21 DATA 16 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Renato Dall'Ara, ARBITRO

Serdar Gözübüyük ( ) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO ITALIA-SPAGNA UNDER 21

Italia-Spagna Under 21 si giocherà domenica 16 giugno 2019, con fischio d'inizio fissato alle ore 21:00: si tratta della prima gara degli azzurrini di Di Biagio nell'Europeo casalingo.

Italia-Spagna Under 21 verra trasmessa in chiaro sui canali Rai, precisamente su Rai Uno. Collegamento a partire dalle 20:35 con telecronaca affidata a Luca De Capitani e commento tecnico di Antonio Di Gennaro, gli interventi a bordocampo sono invece affidati ad Andrea Riscassi.

Il primo match dell'Italia Under 21 contro i pari età della Spagna potrà essere seguito anche in tramite l'app RaiPlay, servizio della Rai: tutti gli appassionati potranno vedere la partita su smartphone, pc e tablet.

ITALIA-SPAGNA UNDER 21 IN DIRETTA SU GOAL

Goal Italia vi permetterà di seguire il match dell'Europeo dell'Italia Under 21 contro la Spagna tramite la nostra diretta testuale. Ogni approfondimento sin dalla mattina con l'avvicinamento alla fischio d'inizio, poi le scelte di formazione e le azioni minuto per minuto della sfida.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.