Italia-Polonia Under 19: basta il pari, Azzurrini in semifinale

La squadra di Bollini parte male, poi recupera e gestisce una gara tranquilla: ora l'europeo entra nel vivo: prossima avversaria ancora da scoprire.

La durissima sconfitta per 5-1 col Portogallo non ha sconfortato l'Italia U19, che pareggiando con la Polonia per 1-1 ha strappato il pass per la semifinale degli europei di categoria.

La partita si è aperta male per i ragazzi di Bollini: dopo 8 minuti Strzalek ha trovato il goal con una conclusione dalla distanza che ha trovato impreparato il portiere azzurro Mastrantonio, che ha respinto goffamente concedendo il vantaggio agli ospiti.

Nonostante lo shock iniziale, l'Italia non ha mollato e ha continuato a creare occasioni, fino al goal del pareggio di Luis Hasa.

Meno di un minuto dopo, gli Azzurrini hanno rischiato di ribaltarla, ma la conclusione di Vignato non si è tramutata nel goal del 2-1.

Il secondo tempo è stato tutto sommato di gestione, nonostante i tentativi polacchi di strappare la rete che avrebbe portato la nazionale biancorossa in semifinale.

Alla fine nella top 4 ci va l'Italia, che ora affronterà una tra Spagna, Norvegia e Islanda (il verdetto si saprà dopo le partite di domani alle 21).

IL TABELLINO DI ITALIA-POLONIA U19

ITALIA-POLONIA: 1-1

MARCATORI: 8' Strzałek (P); 34' Hasa (I)

ITALIA: Mastrantonio; Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Missori, Faticanti (77'Amatucci), Ndour, Kayode; Hasa, Vignato (77' Koleosho); Esposito (83' Turco). All. Bollini.

POLONIA: Zych; Smolinski, Matysik, Drapinski; Kozubal; Lewicki (55' Brozowski), Kowalczyk (46' Urbański), Strzałek (70' Kowalski), Bugaj (82.' Kaczmarski); Nsangou (46' Plenko). All. Brosz.

ESPULSI: Nessuno

AMMONITI: Faticanti (I), Majchrzak (P), Missori (I), Lewicki (P), Ndour (I), Turco(I)