Italia-Polonia, le formazioni ufficiali: Belotti c'è

Nell'Italia titolari Bastoni, Locatelli e Bernardeschi: tra i pali Donnarumma. Polonia con gli 'italiani' Szczesny, Glik, Linetty, Bereszynski e Reca.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Moder, Krychowiak; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski.

Dopo la larga vittoria contro l'Estonia, l' torna in campo per sfidare la nella decisiva gara della . In panchina c'è Evani e non Mancini, colpito dal coronavirus: per gli azzurri penultima gara del 2020, con la -Erzovina che chiuderà l'anno.

4-3-3 per la Nazionale azzurra, in campo con Belotti prima punta, supportato da Bernardeschi e Insigne: out invece Immobile. Locatelli e Jorginho giocano interni insieme a Barella, mentre Donnarumma è titolare tra i pali, difeso da Acerbi e Bastoni. Sulle fasce spazio per Florenzi ed Emerson.

Nella Polonia c'è Lewandowski come centravanti, supportato da Szymanski, Linetty e Jozwiak. A centrocampo c'è Moder con Krykowiak, Szczesny tra i pali. Difesa composta da destra a sinistra da Bereszynski, Glik, Bednarek e Reca.