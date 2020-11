Italia-Polonia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia ospita la Polonia in un match valido per la Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ITALIA-POLONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

L'Italia torna in campo per una partita ufficiale dopo l'amichevole vinta in scioltezza contro l'Estonia, l'avversaria sarà la Polonia che attualmente guida il Girone 1 della Lega A di .

La nazionale allenata da Brzecek ha raccolto fin qui 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'Italia insegue a quota 6 con l' a 5 punti e la -Herzegovina che chiude la classifica con soli 2 punti.

Nella gara d'andata, giocata a Danzica, la Polonia è riuscita a bloccare gli Azzurri sullo 0-0. L'unica vittoria dell'Italia è arrivata contro l'Olanda a inizio settembre, poi solo pareggi.

Altre squadre

Qui potete trovare tutte le informazioni su Italia-Polonia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ORARIO ITALIA-POLONIA

Italia-Polonia si giocherà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, casa del , nella serata di domenica 15 novembre 2020. Il fischio d'inizio della sfida è fissato alle ore 20.45.

La partita Italia-Polonia, valida per la quinta giornata di Nations League, sarà trasmessa dalla Rai . La sfida di Firenze, che precede l'impegno di mercoledì prossimo in Bosnia, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1.

Italia-Polonia potrà essere seguita anche in diretta : basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi offrirà una diretta scritta di Italia-Polonia. Vi introdurremo alla gara con le notizie della vigilia, le statistiche sul match e le probabili formazioni, per poi raccontarvi minuto per minuto tutta la partita del Mapei Stadium.

Tra gli Azzurri rientrano tanti titolari come Donnarumma in porta, Bonucci in difesa, Verratti e Jorginho a centrocampo. In attacco Bernardeschi potrebbe essere confermato, insieme a lui Belotti (ma Immobile spera ancora di raggiungere i compagni in extremis) e Insigne. Acerbi sostituirà l'infortunato Chiellini. Confermati Di Lorenzo e Emerson Palmieri sulle fasce.

Lo juventino Szczesny dovrebbe difendere i pali della Polonia, con gli altri 'italiani' Glik al centro della difesa e Linetty a centrocampo. Lewandowski sarà l'unica punta, alle sue spalle agiranno Jozwiak, Klich e Grosicki.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.