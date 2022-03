Italia-Macedonia del Nord dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Macedonia del Nord

Italia-Macedonia del Nord Data: 24 marzo 2021

24 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai 1 (1 e 501 HD digitale)

Rai 1 (1 e 501 HD digitale) Streaming: Rai Play

L'Italia, campione d'Europa in carica, affronta la Macedonia del Nord in gara unica nella semifinale del playoff per Qatar 2022.

Gli Azzurri, dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali di Russia, vogliono tornare a calcare il palcoscenico iridato.

Il secondo posto nel girone, alle spalle della Svizzera, obbliga però l'Italia a passare dai playoff e in caso di successo dovrà affrontare la finale in trasferta contro una tra Portogallo e Turchia.

La Macedonia del Nord invece arriva agli spareggi dopo aver chiuso il proprio gruppo dietro alla Germania.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Italia-Macedonia del Nord: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Italia-Macedonia del Nord si disputerà giovedì 24 marzo 2022 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo, che per l'occasione torna alla capienza del 100%. Il fischio d'inizio della gara, valida come semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-MACEDONIA DEL NORD IN TV

Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai, come sempre il canale di riferimento sarà Rai 1

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di telecronisti della Rai sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD IN DIRETTA STREAMING

Italia-Macedonia del Nord sarà visibile anche in diretta streaming e gratuita su Rai Play, per vedere la partita degli Azzurri basterà collegarsi al sito tramite pc o scaricare l'app sul proprio dispositivo mobile.

Potrete seguire Italia-Macedonia del Nord anche suGoal, attraverso la nostra diretta testuale con statistiche e curiosità, poi la cronaca live vi accompagnerà minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Mancini è alle prese con tante assenze tra cui spiccano quelle di Spinazzola e Chiesa, ovvero due dei principali protagonisti nel trionfo a Euro 2020. In difesa Bonucci, non al meglio, dovrebbe essere sostituito da Acerbi accanto a Chiellini. In mezzo al campo i titolarissimi Jorginho, Verratti e Barella. Immobile guiderà il tridente completato da Insigne e Berardi. Florenzi sostituisce l'infortunato Di Lorenzo.

L'articolo prosegue qui sotto

Trajkovski, vecchia conoscenza del calcio italiano, sarà l'unica punta della Macedonia del Nord in un 4-5-1 con Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi ed Ethemi a centrocampo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Ct Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Ct. Milevski