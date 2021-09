Italia-Lituania dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia ospita la Lituania nella 6ª giornata del Girone C di qualificazione ai Mondiali 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Due pareggi consecutivi per l'Italia di Roberto Mancini, che torna in campo per la sesta gara delle qualificazioni ai Mondiali qatariota. Contro la Lituania, un match da vincere a tutti i costi, considerando le due gare in meno giocate dalla rivale Svizzera.

La formazione elvetica ha infatti recuperato due punti all'Italia e nelle gare di novembre potrà superare la Nazionale azzurra in caso di attuale distanza di quattro. Tutto da scrivere in ogni caso, anche considerando come il team di Mancini giochi in casa contro la Lituania fanalino di coda del girone C.

L'Italia guida il raggruppamento C con 11 punti, mentre la Svizzera segue con 7. Per la Nazionale azzurra ancora da giocare le sfide contro Litunaia, Svizzera e Irlanda del Nord, per quella di Petkovic, oltre alla già citata gara contro il team di Mancini, le partite contro Bulgaria, Lituania, Svizzera e le due contro l'Irlanda del Nord.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Lituania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ITALIA-LITUANIA

La partita tra Italia e Lituania si disputerà mercoledì 8 settembre 2021 al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, stadio che ospita le gare interne del Sassuolo. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Italia-Lituania, partita valida per il sesto turno delle qualificazioni mondiali, sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà alle ore 20.30, subito dopo l'edizione serale del TG1.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-LITUANIA

Il match tra Italia e Lituania sarà anche disponibile in diretta streaming esclusiva in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Ct. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Ct. Ivanauskas.