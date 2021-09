Probabili formazioni Italia-Lituania: Raspadori dal primo minuto

Mancini alla ricerca della soluzione giusta tra infortuni e assenze: in attacco spazio a Raspadori. Problemi per Bastoni e Sensi.

Ultima gara per la Nazionale, in questa sosta per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: dopo aver pareggiato contro Bulgaria, per 1-1, e Svizzera, per 0-0, l'Italia affronterà la Lituania in una gara molto importante per la classifica del raggruppamento.

Il commissario tecnico, Roberto Mancini, dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra quelli che hanno già lasciato il ritiro e quelli che, probabilmente, lo lasceranno oggi: non ci saranno Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, e potrebbero non esserci Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, ma la lista potrebbe allungarsi anche ad Alessandro Bastoni (botta subita in allenamento, come riporta la 'Gazzetta dello Sport') e Stefano Sensi (problema a un polpaccio). Insomma, tante possibili assenze.

In porta andrà Donnarumma, protetto, in difesa da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e uno tra Biraghi e Calabria. A centrocampo Pessina, Jorginho e Locatelli scenderanno quasi certamente in campo da titolari, mentre in avanti tridente già definito: Berardi, Raspadori e Bernardeschi.

La Lituania di Ranauskas (Ivanauskas non sarà in panchina), ultima nel girone, schiera un classico 4-5-1: in porta giocherà Sektus, in difesa Lasiskas, Utkus, Satkus e Baravykas. A centrocampo Jankauskas, Verbickas, Megelaitis, Slivka e Novikovas compongono la linea a cinque, con Kauzlauskas unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-LITUANIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pessina, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Bernardeschi. All. Mancini

LITUANIA (4-5-1): Sektus; Lasiskas, Utkus, Satkus, Baravykas; Jankauskas, Verbickas, Megelaitis, Slivka, Novikovas; Kazlauskas. All. Ranauskas