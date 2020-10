Islanda-Italia U21, non c’è spazio per il recupero: spunta il rischio sorteggio

L’Italia U21 non è potuta scendere in campo in Islanda a causa di tre positività. Difficile trovare una data per il recupero.

Quella di venerdì sarebbe potuta essere una giornata importante per l’ U21. Gli Azzurrini, attualmente secondi alle spalle nell’ nel Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria, sarebbero dovuti scendere in campo contro l’ per un match che metteva in palio punti fondamentali.

Come è noto, la sfida in programma a Reykjavík non si è giocata e questo perché due giocatori del spedizione Azzurra, ovvero Gabbia e Plizzari, più un membro dello staff, sono risultati positivi ai tamponi ai quali sono stati sottoposti al momento del loro arrivo in Islanda.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, stando a quanto stabilito dal protocollo UEFA le condizioni per scendere in campo ci sarebbero state (anche se il ct Nicolato nei giorni scorsi aveva già perso, sempre per positività al Covid anche Bastoni e Carnesecchi), ma le autorità islandesi sono state inflessibili.

Altre squadre

In Islanda sono state adottate regole severissime al fine di scongiurare la diffusione del virus e di conseguenza il rinvio della gara è stato praticamente imposto dalle autorità sanitarie.

Il gruppo Azzurro ha comunque potuto far ritorno in Italia, dove verrà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi e preparerà la prossima sfida con l’Irlanda. La gara non dovrebbe essere a rischio, considerando anche il fatto che la rosa potrebbe essere ampliata, il problema è però capire se e quando si potrà giocare con l’Islanda.

Gli Azzurrini a novembre dovranno già giocare contro Lussemburgo e , il che vuol dire che non ci sono slot liberi. Il protocollo UEFA stabilisce che, nel caso in cui una partita non si possa recuperare e non ci sia un ‘colpevole’ per il rinvio, si debba passare direttamente all’estrazione a sorte che prevede tre possibili risultati: 1-0, 0-0 e 0-1.