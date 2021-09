Italia-Bulgaria, Iliev ferma gli azzurri Campioni d'Europa: è appena arrivato all'Ascoli

La Bulgaria frena la Nazionale azzurra grazie alla rete di Iliev, che dalle prossime settimane giocherà in Serie B.

Dopo più di un decennio, l'Italia è tornata a far paura. Una forza della natura prima degli Europei, una sicurezza dopo il successo al torneo itinerante. Ai Mondiali, insieme all'Argentina, al Belgio e alla Francia, la Nazionale azzurra partirà in prima fila. Al top, ma fermata nella prima gara post Wembley. Causa Atanas Iliev.

A Firenze, infatti, l'Italia è stata fermata sull'1-1 dalla Bulgaria, che ha bloccato la lunga serie di successi di fila della Nazionale azzurra, ferma così a dieci in classifica e non a punteggio pieno (come l'Inghilterra vice-Campione d'Europa, la più vicina alla qualificazione a Qatar 2022): in rete un giocatore di Serie B.

Iliev, infatti, è stato acquistato dall'Ascoli a fine agosto, come colpo dell'attacco. La squadra bianconera è partita benissimo in Serie B con due successi su due e dopo la sosta delle Nazionali potrà contare anche sull'attaccante bulgaro, arrivato dal Botev Plovdiv a titolo definitivo.

Prima punta classe 1994, Iliev ha stupito nel massimo campionato bulgaro, segnando 17 reti nella passata stagione e guadagnandosi un posto in Nazionale: al fianco di Despodov ha fatto benissimo, battendo Donnarumma, il miglior giocatore dell'ultima edizione degli Europei.

400.000 euro il costo dell'operazione per l'Ascoli, che non ha avuto dubbi nel portare Iliev nelle Marche, vista la sua abilità sotto porta, ma anche per la sua grande duttilità. Nonostante sia principalmente un centravanti, può infatti giocare come seconda punta e trequartista.

Con la maglia del Montana, nella seconda serie bulgara, Iliev ha dimostrato di essere un bomber letale, confermandosi però anche nel massimo campionato in quel di Plovdiv, seconda città del paese dopo la capitale Sofia: tante offerte, ma Ascoli più rapido e deciso.

Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, ha ora a disposizione un reparto offensivo importante, capace di lottare nuovamente in Serie B senza dover rimanere nelle zone basse della classifica come le ultime annate: Fabbrini, Dionisi, Bidaoui e il nuovo arrivato Iliev promettono grandi cose.