L'ex Inter aveva mimato il gesto del parlare, zittendo i tifosi dell'Italia, rei di averlo fischiato: dopo il VAR, rete annullata.

Italia-Austria tiratissima, con il risultato in bilico fermo sullo 0-0. Per qualche secondo, però, i biancorossi sembravano aver trovato la rete del vantaggio grazie a Marko Arnautovic. Colpo di testa e rete per l'1-0, prima del check VAR e dell'annullamento del goal causa fuorigioco.

Subito dopo la rete, in attesa del VAR, Arnautovic aveva esultato in maniera polemica rivolgendosi ai tifosi azzurri: zittiti con un gesto, mimando il gesto del parlare, abbastanza piccato da fischi degli stessi durante la gara di Wembley, in quel di Londra.

Il direttore di gara, dopo un lungo controllo, ha optato per l'annullamento della rete: col ginocchio, infatti, Arnautovic si trovata in posizione di offside al momento dello scatto in avanti per colpire di testa senza dare scampo a Gigio Donnarumma.

Classe 1982, attualmente al Shanghai SIPG, Arnautovic ha come noto vinto il triplete con l'Inter nel 2010. L'austriaco giocò poche gae, riuscendo però a rimanere nel cuore dei tifosi dell'Inter come tutti i giocatori militanti nella compagine di Mourinho undici anni fa.