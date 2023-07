Europei U21, Israele-Inghilterra 0-3: tutto facile, i Tre Leoni volano in finale

L’Inghilterra supera agilmente Israele nelle semifinali degli Europei U21 e stacca il pass per la finalissima: finisce 3-0.

Tutto secondo pronostico: l’Inghilterra si qualifica per la finale degli Europei Under 21 e lo fa eliminando Israele, ovvero la più grande sorpresa del torneo.

Una partita, quella che si è giocata alla Adjarabet Arena di Batumi, che ha visto i ragazzi guidati da Garsley dominare per larghi tratti del match. Se infatti Israele si è limitato a difendersi per poi provare a ripartire in contropiede, l’Inghilterra ha fatto la partita giocando costantemente nella metà campo avversaria.

Al 14’ la prima possibile svolta del match: Israele si salva grazie al palo e ad un paio di interventi prodigiosi del portiere Tzarfati, ma la dirompente azione inglese viene interrotta da intervento falloso in piena area ai danni di Gordon: è calcio di rigore. Dopo il check del VAR, sul dischetto si presenta Gibbs-White che calcia clamorosamente fuori tirando alla sinistra del portiere.

L’Inghilterra non si scompone e al 42’ passa: cross di Palmer a premiare l’inserimento proprio di Gibbs-White che, con un gran colpo di testa dal centro dell’area di rigore, mette il pallone lì dove Tzarfati non può arrivare.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia: l’Inghilterra spinge e Israele si chiude nel tentativo di far male in contropiede.

La superiorità degli inglesi è evidente e viene premiata al 64’ quando Palmer, con una conclusione in scivolata da posizione defilata, chiude nel migliore dei modi una prolungata azione difensiva, mandando di fatto in archivio la pratica con largo anticipo.

A chiudere poi i giochi al 90’ ci pensa Archer che, da poco entrato in campo, servito da Palmer ha segnato il goal dello 0-3 con un destro dall’interno dell’are di rigore.

L’Inghilterra vola dunque in finale e può continuare a sognare quel trionfo inseguito dal lontano 1984. Israele si può consolare sapendo di aver comunque raggiunto un traguardo storico.

IL TABELLINO

ISRAELE U21-INGHILTERRA U21 0-3

MARCATORI: 42’ Gibbs-White, 64’ Palmer, 90’ Archer

ISRAELE (3-5-2): Tzarfati; Lemkin, Cohen, Gandelman (89’ Ferede); Jaber, Azoulay (75’ Bilu), Gloukh, Hagag (56’ Khalaili), Revivo; Tugerman (89’ Abu Rumi), Layous (56’ Gurno). All. Luzon

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bells; Gibbs-White (79’ Madueke), Jones (89’ Doyle), Palmer, Gomes (79’ Skipp); Gordon (74’ Archer), Smith Rowe (74’ Elliot). All. Carsley

Arbitro: Krogh (Danimarca)

Ammoniti: Turgeman (IS), Colwill (IN), Lemkin (IS)

Espulsi: nessuno