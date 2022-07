Inter, occhio agli ex 'italiani': Ziegler e Celar tornano a sfidare i nerazzurri

Nell'amichevole contro il Lugano, i nerazzurri sfideranno due vecchie conoscenze del calcio italiano. Passato alla Juve per il terzino svizzero.

Le amichevoli estive non sono soltanto l'occasione per gli allenatori di testare i volti nuovi e trovare la giusta quadratura di rosa in vista della stagione che sta per iniziare.

Spesso infatti i match che si giocano durante la preparazione permettono di ritrovare ex calciatori che nel frattempo hanno cambiato aria e di riscoprire alcuni elementi che hanno avuto un trascorso in Serie A.

Nella sfida contro il Lugano, l'Inter affronterà due vecchie conoscenze del calcio italiano. Si tratta di Reto Ziegler e Zan Celar.

Il primo ha avuto una lunga militanza nel nostro campionato, dapprima con la maglia della Sampdoria per ben 5 stagioni e poi un annata con il Sassuolo.

Per lui anche una brevissima e surreale esperienza con la Juventus. Preso a parametro zero, lo svizzero non ha mai esordito in bianconero e fu ceduto all'interno della stessa sessione di mercato estiva perché non aveva convinto Antonio Conte.

L'articolo prosegue qui sotto

Celar invece è stato portato in Italia dalla Roma, che lo ha tenuto per due stagioni facendolo anche esordire in Serie A prima di mandarlo a fare esperienza al Cittadella.

Lo sloveno ha poi lasciato la Capitale per trasferirsi alla Cremonese ed è infine approdato al Lugano nell'estate del 2021.