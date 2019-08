Inter, Wanda e Icardi al compleanno di Lautaro: Mauro in armonia col gruppo

Al compleanno di Lautaro Martinez era presente anche Mauro Icardi, insieme agli altri giocatori dell'Inter. Il clima con i compagni sembra sereno.

Lautaro Martinez ha festeggiato questa sera i suoi 22 anni con una grande festa. Era presente anche Mauro Icardi , insieme agli altri giocatori dell' . Il clima con i compagni sembra sereno, come se nulla fosse successo.

Dai video e dalle foto postate da Wanda Nara , infatti, Mauro Icardi non sembra un corpo estraneo nel gruppo. Forse questa manifestazione sui social non è nemmeno un gesto casuale da parte della moglie-agente di Icardi.

Ma è certo che, dopo il segnale lanciato della casa acquistata a Milano, questo messaggio mandato sui social network da Wanda Nara sembra fare pensare alla voglia che Mauro Icardi ha di restare all'Inter.

D'altronde la non si è fatta sotto con decisione e lo stesso argentino non prende ancora in considerazione il .